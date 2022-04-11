地署出招加速審批砍樹申請　環團憂貪快「走漏眼」斬錯樹

港府近年於新界欲發展新市鎮，但發現面對重重程序框架，繼發展局打算修改城規條例，縮短公眾諮詢時長外，地政總署亦將推出兩招，加快審批私人發展項目移除樹木的流程，包括一改現時完成改契換地後才會審批砍伐樹木申請的做法，提前於改契換地期間同時審視，變相最快改契後可即時批出砍樹申請，亦打算縮短給園境建議的時間。長春社總監蘇國賢認為，做法與精簡城規流程方向一致，惟擔心做法影響審批文件及實地視察的仔細度，導致「走漏眼」斬錯有價值的樹，希望政府不會因此降低審批標準。

政府1970年代起於私人土地地契中加入樹木保育條款，防止業主干擾或移除樹木。土地發展時若需砍樹，需先向地政總署提交「樹木保育和移除建議」，並須獲署方批出許可。該署現時會待通過改契換地申請後，才開始審批樹木建議。

地政總署表示，為加快私人發展項目的移除樹木審批流程，將於本年第2季發出作業備考，落實2項新建議，若項目的契約修訂或換地已簽訂具約束力的基本條款建議書，以及繳交所需訂金，地政總署將提早審視其「樹木保育和移除建議」及提供意見，務求於交易完成後盡快批准建議。署方亦將縮短向發展商給予園境方面技術意見的時間，縮減審批時間。署方強調改動不會降低現行審批移除樹木標準。

蘇國賢則認為，現階段資料未有指砍樹標準會被修改，但擔心署方人力資源有限，或不足以應付縮短建議後的申請，影響審批文件及實地視察的仔細度，而審批質素亦必須維持，以免「走漏眼」，令有價值的樹木被砍。

園境師學會副會長陳元敬則向傳媒表示，申請人會因應地政總署意見而修改樹木建議，故一般需4至5個月才正式批出，部分項目亦需較長時間，估計新建議可節省4至5個月，但由於樹木程序與噪音和環評等同步進行，難估計最終節省工程時間。

本身是工程師的議員陳紹雄亦表示，由於平整土地前必先清理樹木，故加快程序對發展很重要，但引述業界稱有個案需1至2年審批，拖慢整項工程進度，亦應理順相關流程，但指若人手不足便應增加人手，不應為加快程序而降低保育樹木水平。