治鼠開支年年飆　6區鼠患未見消　捉隻老鼠盛惠萬元

本港鼠患問題遭人詬病多年，政府去年投放逾7億港元公帑，用於食物環境衞生署的防治蟲鼠工作，創過去5年新高。惟工作成效未見顯著，年內收集死鼠及捕獲活鼠僅67,182隻，即平均每隻開支高達逾1萬港元。當局表示，除了例行滅鼠工作，食環署今年內將進行兩輪小區滅鼠行動，下月進行的首輪行動已敲定全港6區。

據政府最新文件顯示，政府過去5年投放的資源持續上升。其中，防治蟲鼠服務的整體開支，包括用於政府員工開支、服務合約的年度的開支，以及有關的其他日常運作開支，由2017至18年度的5.69億港元，遞增至去年度的7.31億港元。本年度的相關預算開支將進一步增至7.51億港元，年內的防治蟲鼠工作的公務員人手編制為745人，外判員工總數則為2,208人。

至於捕獲的老鼠數目，食環署去年份別在建築物放置毒鼠餌109,685次、使用捕鼠器86,164次，收集到的死鼠有33,336隻，捕獲活鼠33,846隻，總數為67,182隻；較前年60,860隻較微上升6,322隻，但防治鼠患的開支亦相應增加，防治蟲鼠服務的整體開支由2019至20年度的6.63億港元，增至2020至21年度的7.26億港元，以去年收集死鼠及捕獲活鼠僅67,182隻計算，意味捉一隻老鼠所用的開支逾1萬港元。

政府不斷泵水滅鼠除蟲，惟成效依然有限。食署環去年在建築物放置毒鼠餌109,685次、使用捕鼠器86,164次，收集死鼠及捕獲活鼠共67,182隻。同年內，該署另消除72,012處蚊蟲孳生地。

當局表示，去年整體鼠患參考指數為3.1%，較2020年的3.6%稍為下跌0.5個百分點。不過，鼠患參考指數達二級的監察地點，即鼠患情況略為普遍的地區仍有3個，鼠患重災區依次是油尖區、灣仔區，以及深水埗區，而黃大仙區、屯門區、西貢區鼠患指數均較前年上升。

食環署指，已參照世界衞生組織的建議和技術指引，制訂綜合防治鼠害的管理方法，並不時檢討和改善各項病媒監察計劃及防治蟲鼠措施，以加強防控媒傳疾病。現時，該署以鼠患參考指數調查、鼠患投訴、地區人士和市民的意見，以及前線人員的恒常巡查等，評估各區鼠患情況。

食環署亦會透過實地觀察鼠蹤，例如糞便、囓痕、鼠洞等，評估個別地點的鼠患範圍及嚴重程度，從而釐定放置鼠餌和捕鼠器的數量及位置。此外，該署亦引入配備人工智能技術的熱能監察系統，更準確了解個別鼠患較嚴重地點的老鼠活動情況，以助部署針對性的防鼠及滅鼠工作。

至於本年度滅鼠工作，港府已額外向食環署分兩年共增撥5億港元，用於加強環境衞生服務，包括為應對疫情而加大力度防治鼠患。當局透露，為提升鼠患參考指數的準確度，食環署正與本地兩所大學合作進行有關本港老鼠的研究，進一步掌握老鼠的食物喜好，引入更具吸引力而適合用作鼠患調查的鼠餌。

另外，食環署每年會舉辦全港及跨部門滅鼠運動，今年第二期工作將於7月上旬展開。兩輪為期8星期的目標小區滅鼠行動，則分別將於5月及10月展開，首輪行動包括中西區、南區、黃大仙區、九城龍區、荃灣區以及大埔區。