金紫荊廣場升旗儀式　昨起以中式步操進行

每日早上8時在灣仔金紫荊廣場舉行的升旗禮，由昨日(11日)起改以中式步操進行。自從東網前年7月大力倡議改用中式步操，去除戀殖，撥亂反正；其後，各大紀律部隊去年年初逐步引入中式步操，而警隊亦已決定自今年7月1日起全面轉用中式步操，除各典禮儀式及結業會操外，各級人員日常亦須遵守敬禮等中式步操禮儀。

金紫荊廣場每日早上8時舉行升旗儀式，晚上6時正則進行降旗儀式。在一般日子，升旗儀式由5名警務人員負責，現場播放國歌。東網記者發現，昨早舉行相關儀式時，現場警務人員於步操期間擺手的高度，未有伸直至膊頭高度；而腳的擺動亦採「鵝步」或「鵝行鴨步」，即腳部向前踢起，而且踢腳時亦會踢得較高，而腳部着地時會要求整個腳掌着地。

警方回覆東網查詢時表示，灣仔金紫荊廣場升旗及降旗儀式由警察學院人員負責。由昨日開始，警察學院人員將於灣仔金紫荊廣場每天的升旗及降旗儀式上採用中式步操。為彰顯愛國情懷，並強化國民身份認同，警隊將於今年7月1日起全面採用中式步操，而警察學院已陸續在步操訓練及不同典禮上，加入中式步操元素。

事實上，香港警察學院於去年12月30日已推出中式步操電子學習課程，向人員簡介中式步操的引入及應用、與港式步操的重點分別，以及相關基本知識和技巧。警方表示，課程最後設有小測驗，完成測驗的人員可獲發證書，歡迎人員登入中央學習資料庫瀏覽課程。而學院亦將於今年第二季推出中式步操訓練日教材，並調派步操教官在各單位的訓練日，協助前線人員學習中式步操的基本動作及口令，亦會按需要為前線單位舉辦升旗及降旗工作坊。