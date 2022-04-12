專家修訂本港乳癌篩查建議　高危婦女應每2年接受篩查

乳癌為香港女性常見癌症，對醫療系統構成負擔。癌症預防及普查專家工作小組審視最新數據及研究後，修訂乳癌篩查建議。凡直系親屬有乳癌、初經年齡早、缺乏體能活動等中年婦女，應每兩年接受乳癌篩查；其餘婦女亦應關注乳房健康，勤做運動及避免飲酒。該修訂建議已刊於《香港醫學雜誌》。

2019年，香港有4,761名女性患上乳癌，佔全港患癌女性新個案的27.4%，年齡中位數為58歲，當中有72%女性於發現患癌時，病情為一或二期。2020年，本港有751名女性因乳癌而死，為癌症致命個案中排第3名。雖然死亡率未見有明顯升降，但患乳癌的人口比率卻有上升趨勢。

專家工作小組審視最新海外及本地科學證據，以及香港乳癌研究的結果後，現建議44至69歲的婦女，若有某些組合的乳癌風險因素，例如直系親屬曾患乳癌、曾診斷患有良性乳腺疾病、從未生育或第一次生產年齡晚、初經年齡早、體重指數偏高和缺乏體能活動等，就應考慮每兩年接受一次乳房X光造影篩查。

修訂建議亦提及，上述較大風險婦女做乳癌篩查時，應用為本港婦女而設的工具作評估。至於無病徵婦女就應用「乳房警覺」自檢，即熟識乳房正常時的外貌及感覺，以辨別有否不妥；不建議使用「乳房自檢」，即觀察及碰觸自己乳房，檢查有否腫塊、結構扭曲或腫脹。