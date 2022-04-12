疫下蔬菜供應一度緊張　港大碩士生設計網上遊戲推廣本地農業

早前因新冠肺炎疫情嚴峻，一度令本港蔬菜供應緊張，菜價隨之飆升。有本地碩士生見狀，因而設計了一個網上虛擬定向遊戲，期望可藉此增加市民對本地農場、農業及本地食物的認識，同時冀能令更多人支持及珍惜本地農產品。現時玩家在限期內完成遊玩後，可免費獲得種子，即使市民留家抗疫，亦可在家體驗做農夫的樂趣。

網上遊戲由3名香港大學環境管理理學碩士女學生，花費2個月時間設計及推出。遊戲為她們的畢業項目，本身設計是實體定向，但準備期間第5波疫情來襲，結果將之轉為線上版。玩家需網上尋訪本地農田，從而了解香港的務農歷史、種植所需的條件、本港現存相關農場的發展近況等；截止昨日(11日)，參與者已超過180人。

遊戲的虛擬地點為梅窩。她們解釋，因梅窩的農田較易看見，而新界其他農田位置較偏遠，不近路邊且零散，而本身設計原為實體遊戲，需要玩家邊走邊見到農田，故梅窩令遊戲可行性較高。此外，梅窩香港較少見的獨特農業社區，例如農地復耕、本地菜直銷等，加上其本來有趣的農業故事，有助令玩家了解本地農業。

該遊戲隨後會轉交土地教育基金接管，待疫情穩定後，將有望重啟原來的實體版計劃。她們期望有更多合作夥伴加入，令遊戲可推陳出新。遊戲載於她們的「SEEK n FARMS」網站，當中除了遊戲，亦列出全港農莊及本地菜售賣點地址。