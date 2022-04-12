東方日報A1：趕絕港人　迎假難民　養肥禍根

疫下政經不穩，移民成港人最後逃生門，據入境處今年首季經3個口岸出入境人數統計，香港居民淨流出數字一直上升，高達逾14萬人。相比之下，港府趕絕港人，卻迎來大量假難民滯港享福，港府在過去8個財政年度耗用72.7億元巨額公帑養肥禍根，引火自焚。近3年已有近5,000宗免遣返聲請個案，僅少數獲確立，當中有假難民更「走精面」，濫用法援程序，司法覆核更成留港護身符，法律援助署在過去3年批出的司法覆核案件已花逾億元公帑，有議員昨在立法會財務委員會上直指市民覺得這筆公帑用得好「冤枉」，又指有律師樓疑以此圖利，教唆假難民甫「落機」即舉手提出聲請，及後再申請法援，質疑法律援助署的把關力度。法援署署長莊因東表示，若出現教唆等不當行為，會向律師公會反映，以作出紀律跟進。

根據資料，入境處近3年接獲的酷刑/免遣返聲請個案數字反覆，於2019年、2020年、2021年分別接獲1,213、1,223及2,528宗。由2009年底至2021年12月，在入境處完成審核的25,208宗聲請中，獲確立的酷刑/免遣返聲請共281宗；尚待審核的免遣返聲請則有741宗。該741名聲請人中，逾期逗留的佔54%，非法入境的佔39%。

現時免遣返聲請的積壓個案數字亦愈來愈多，其中高等法院尚待處理的相關案件數目，原訟庭有7,000宗待處理、上訴法庭有400宗待處理，而終審法院有300宗待處理，司法機構每年總共可處理約3,000宗，但難估計何時處理完畢。

法援署早前回覆的書面提問指署方在過去3年，共接到1,468宗免遣返聲請人提出法援申請，而被拒批法援的宗數為1,212宗，獲批的宗數就多達204宗。至於就司法覆核相關案件批出的法援證書數目，2019至2021年期間有上升趨勢，分別為81、82及84宗，而過往3年合共耗用了1.011億元。另外，在2022/23財政年度，保安局為由當值律師服務運作的免遣返聲請法律支援計劃，預留1.08億元，有市民亦狠批以上法律開支猶如「倒錢落海」，造成財政的無底深潭。

議員葛珮帆在會上表示，香港每年花近10多億元在免遣返聲請人士上，惟當中有人濫用司法覆核，拖延留港時間，而每年法援署會批出多宗個案，3年已耗費逾億元公帑，有市民認為該筆公帑用得好「冤枉」。因此她詢問法援署會用多少時間去審批個案，以及免遣返聲請人士能否選擇代表律師。

她又指沒有資料顯示律師的收費，質疑有律師樓專接此類個案，指有免遣返聲請人「落機就有人幫，係咪有人教佢哋咁做」，質疑部分律師「點對得住納稅人呢？」她強調「唔好畀人利用呢個制度」。她亦指雖有配額限制律師處理宗數，但限制不到律師樓「輪住做」。

法援署署長莊因東回應指署方有3個月內完成審批的服務承諾，受助人亦有權屬意自己的律師，至於署方已改善分配名額，如12個月只能接3單，避免過分集中在一小撮律師上，強調現時有良好進展，平均接案率有下跌。莊亦指若律師樓出現包攬情況，署方會檢視律師樓是否有足夠人力，就算沒有超限額都會審視，一旦出現教唆等不當行為，會向律師公會反映，再作紀律跟進。

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