本港首設粟米汁智能生產線　持續監察生產情況　下年中投產

都市人注重健康生活，新鮮蔬果汁亦是飲食新潮流。香港生產力促進局最近與一間粟米汁生產商合作，設立香港首條新鮮粟米汁智能生產線，大幅提升產能及產品質素，以應付日益增長的市場需求，預計2023年中投產。

該粟米汁品牌由周建華於2010年創立，標榜生產天然、健康、無添加防腐劑的粟米汁。但發展初期，在購置機器時因故損失逾7位數。她其後重整業務，並交託給子女打理。

該公司董事陳嘉新表示，公司目前主要供應香港市場，每周生產約8,000支粟米汁，希望把產品拓展至鄰近城市，但該公司現有生產系統已接近飽和，產量漸漸供不應求，惟一直受產能及保鮮期限制。

公司遂與生產力局合作，希望建立智能生產線提升產能及出品的穩定性，包括改進了殺菌技術。運用智能感應器收集及監測生產的情況，技術能延長機器的壽命，並確保殺菌的可靠性及穩定性，提升產品品質及安全。最終，產品在不使用添加劑及防腐劑的情況下延長保鮮期。 項目成功申請政府創新科技署「再工業化資助計劃」，獲資助項目總開支的三分之一，預計2023年中投產。

現時，香港的食品及飲品製造業正面對人手短缺，青黃不接的問題，傳統重複性及勞動性工作令年輕人卻步。生產力局首席數碼總監黎少斌先生表示，先進技術助香港品牌與時並進，創優增值；既保留傳統風味，亦透過智能生產提升產能及競爭力，確保本地的食物安全水平。智能生產線可改善工作環境，創造高技術職位，同時縮短工時，有助吸引科技人才，為行業注入新動力。