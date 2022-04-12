東鐵綫過海段年中通車　會展站展示二戰炸彈彈殼

港鐵沙中綫項目下，東鐵綫將最快於今年6至7月由紅磡站伸延過海，途經會展站直達金鍾站。港鐵最新公布，會展站工程期間曾先後發現3枚二戰時期炸彈，港鐵與政府部門商討後，將於站內展出其中一杖炸彈的彈殼，讓乘客更了解該區歷史。

東鐵綫過海段各車站亦將添置藝術品。其中，會展站是港鐵最接近海港的車站，將展出本地藝術家梁志和創作的作品《水記憶》，作品由近1,200幀站前海港的照片在站內多層向海的牆上組成。

至於金鐘站日後將會成為四線轉乘的樞紐車站，將東鐵綫連接荃灣綫、港島綫以及南港島綫(東段)。該站新添置的藝術作品《引領前行》由美國藝術家Talley Fisher創作，其概念則源自港鐵路綫圖，懸浮雕塑正象徵該車站匯聚四條鐵路綫。

東鐵綫過海段通車後，金鐘站擴建部分會開放予乘路，L4層轉車大堂設有扶手電梯接通L5層的東鐵綫月台，讓乘客直達大堂之餘，該層另可直達E出入口，乘客可經行人天橋前往政府總部、立法會綜合大樓、統一中心、金鐘廊、太古廣場及中信大廈。