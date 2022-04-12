撩鼻先返學　蔡若蓮承認打亂學生節奏　校長批增家長經濟壓力

本港疫情仍未受控之際，港府昨(11日)公布分階段復課時間表，全港小學最快本月19日率先復課，兩星期後香港中學文憑試（DSE）考完主科，中學及幼稚園亦可分階段復課。學生須每天做快速檢測，無染疫才可回校，未打兩針者不准上體育課。教育局副局長蔡若蓮今早(12日)在電台節目表示，有關決定是根據專家建議，認同相關安排或令學生早上上學時較匆忙，而學校可以考慮以寫手冊、拍照等方式讓學生呈報，不論是否有確診個案，學校都需要在早上10時前向衞生署申報，若學生忘記做快測，則不可以參與課堂。

蔡表示，相信校方有經驗，處理檢測安排和人手調動等。至於幼稚園要分三階段，由5月3日起，每周增加三分一學生面授，她解釋是由於幼稚園學生年紀小、自理能力弱，加上考慮校舍空間因素而決定。

新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林則認為，要家長每朝執行快測有一定困難，建議已接種疫苗的學生可以改為隔日檢測。他稱，校方會每日收集學生檢測的照片，亦會在每班抽樣進行監察；如果學生上學前未完成快速檢測，會酌情安排他們校內完成，否則會通知家長接走有關學生，或安排其他地方供學生自修。

他形容每日做快測的規定等同量體溫，呼籲家長配合，但擔心家長購買快速測試劑會造成經濟壓力，希望局方為所有學生都提供免費測試劑。他又認為，分階段復課安排具有彈性，可讓校方自行調整復課人數及時間，他所屬的小學暫時傾向先讓高小學生復課一星期，再安排低年級學生復課一星期。