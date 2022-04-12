温狄芹及馬嘉駿等5人　獲委任為資深大律師

終審法院首席法官張舉能今日（12日）宣布委任5位香港特別行政區資深大律師。新獲委任的資深大律師包括温狄芹、馬嘉駿、唐思佩、李頌然及鍾偉滔。

終審法院首席法官是根據《法律執業者條例》第31A條作出以上任命。有關的委任書及任命將於2022年6月11日生效，屆時如公共衞生情況許可，委任儀式將於當日上午10時在終審法院舉行。

温狄芹現年56歲，於倫敦大學取得法學士學位。1989年於英格蘭及威爾斯（內殿律師學院）取得大律師資格，並於1990年在香港取得大律師資格，她專長於家事法。

馬嘉駿現年45歲，在香港大學取得法學士學位及在牛津大學取得民事法學士學位。他於1999年在香港取得大律師資格。執業範圍為一般民事法，專長處理遺囑認證事務和憲法及行政法案件。

唐思佩現年46歲，在劍橋大學取得文學士（法律）學位。她於2003年在香港取得大律師資格。她的執業範圍為一般民事法，涵蓋商業法、公司法及遺囑認證，亦經常獲委派處理專業紀律及證券監管案件。

李頌然現年43歲，在新南威爾斯大學取得法學士學位及商學士學位。他於2004年在香港取得大律師資格，專長處理刑事審訊及上訴工作。

鍾偉滔現年70歲，在劍橋大學取得文學士學位、法學士學位及文學碩士學位。他於1975在英格蘭及威爾斯（中殿律師學院）取得大律師資格，1998年在紐約州取得大律師資格，2001年取得英格蘭及威爾斯御用大律師資格，2005年取得東加勒比最高法院大律師資格，以及於2011年在香港取得大律師資格，專長處理商業和公司訴訟。