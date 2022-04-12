古思堯否認「煽動行為」罪　續押至6.6開審

社運人士古思堯於今年2月初在長沙灣一個單位被警方國安處拘捕，指他有計劃帶同自製棺材，由西區警署遊行至中聯辦，示威抗議北京冬奧。古被控企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的行為，案件今天（12日）於西九龍法院再訊，他不認罪，國安法指定法官、主任裁判官羅德泉將案押後至4月27日作審前覆核，預計6月6日正式開審，暫定需時5天審訊。古今天沒有保釋申請，需還押懲教看管。

報稱兼職船隻維修員的75歲被告古思堯，被控一項企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的行為罪。指他於2022年2月4日，在香港企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的行為，引起對中央或香港特別行政區政府的憎恨、藐視或激起對其離叛，激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制的事項，引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛，引起香港居民間的不滿或離叛，以及慫使他人不守法或不服從合法命令。

古聽畢控罪後回答：「人權高於政權，人民大於國家，不同意，不認罪」，有一名旁聽人士拍掌，羅官立即開腔制止。控方預計會傳召3名警員證人作供，亦會呈上2段錄影會面片段，辯方則預計不會傳召證人，將主要爭議法律觀點。散庭之前羅官特別再提醒旁聽人士不要大聲呼喊，「無謂惹到啲不必要嘅麻煩」。

案件編號：WKCC481/2022