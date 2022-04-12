4000幢三無大廈衞生惡劣　不足半數獲一次性清洗　成效存疑

本港三無大廈衞生惡劣，成病毒溫床，更曾引起消防隱憂。現時全港約有4,000幢三無大廈，政府早前就疫情關係，為1,590棟三無大廈進行一次性清潔。有議員質疑清潔活動只得一次，對加強三無大廈居民清潔敏感度，以及成立業主立案法團幫助不大，亦未涵蓋所有三無大廈。署理民政事務局局長陳積志解釋，所謂的一次性並非只得一次清潔活動，若三無大廈有清潔需要，當局會再提供協助。

議員黎棟國指出，三無大廈在香港引起安全和衞生等眾多問題，政府早前進行的一次性清潔工作，涉及1,590幢大廈，目的在讓居民了解清潔的重要性，他質疑清潔工作對推動三無大廈成立業主立案法團有何幫助，而一次性清潔又包含那些工作。他又關注政府會否因應是次清潔行動的成效，而考慮為全港的三無大廈進行清潔行動。

陳積志回應指香港樓宇老年化，現時全港約有4,000幢三無大廈，稱政府每一年都投放不少資源處理，而18區每區亦有專職團隊處理三無大廈問題，包括主要委託專業的物管公司聯絡三無大廈，希望協助他們成立法團及透過居民大使和三無大廈保持聯繫。他解釋，所謂的一次性清潔工作並非真的只得一次，只要三無大廈有需要便會進行，只是計劃並非恒常性，而清潔中亦有噴灑清潔塗層。

另一議員郭偉強亦關注大廈管理問題，他指因為疫情不少大廈未能召開周年業主大會，要求當局提供有關大廈的數字。他又指不少大廈依賴民政署的社區會堂召開周年大會，促政府向他們提供協助。

民政事務總署署長張趙凱渝回應指，政府沒有未能召開業主大會的大廈的相關數字，但指當社區會堂重開，法團若需要幫助，可以向民政署當區同事聯繫尋求幫助。