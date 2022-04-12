大灣區青年就業計劃僅半數獲聘　工種需10年經驗被批職業錯配

港府去年初推出「大灣區青年就業計劃」，企業凡聘請及派駐本地大專畢業生到內地工作可獲發放津貼，其名額2,000個，但最後成功招聘的卻只有1,100人。有議員認為2,000個名額並不足夠，要求政府主動配對；又有議員指有部分職位要求10年或以上工作經驗，青年根本無法達標，批評計劃出現職業錯配。而署理民政事務局局長陳積志僅指招聘涉及一定流程，而工種雖然未必全部都適合年輕人，但青年也有不同種類，總會找到適合的工作。

議員田北辰指面對接近2萬個青年申請，政府卻只開放2,000個職位，並不足夠。加上最後僅得1,100人參與計劃，他促政府應更主動地參與配對，協助青年尋找合適工作，同時協助企業招聘適合人才。

科技創新界議員邱達根則認為，雖然有近2萬個申請，最後卻得1,000多名青年人成功參與計劃，認為源於職業錯配。他指有部分工作職位要求10年或以上的工作經驗，而青年人沒有可能達到有關要求。另外，邱又關注政府沒有就大灣區青年創業計劃評估「關鍵績效指標」（KPI）。

陳積志回應稱，大灣區青年就業計劃自去年實施後，一直受到企業和青年人歡迎，現時涉及417間公司，並成功招聘1,100人。他指招聘涉及一定流程，因此1,100個成功個案亦是合理，指未來會再檢討並考慮增加名額。

對於被質疑部分工種要求過高，陳指逾千個職位包括不同工種，部分適合青年人，亦有部分未必適合，但青年人亦有很多種類，認為總會有適合的。至於針對大灣區青年創業計劃的「關鍵績效指標」，他則表示，青年創業是否成功，便是計劃的KPI，政府現階段會集中支援青年創業。