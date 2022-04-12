深圳積極對接香港發展　推科創合作園區規劃

廣東省深圳市七屆人大二次會議周一（11日）開幕，該市市長覃偉中表示，今年將深化深港澳更緊密合作，提升開放創新能力，推動出台河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃，攜手香港實施聯合政策包，試點實施深港機制銜接的科研管理體制。

報告表示，去年深圳地區生產總值達3.07萬億元人民幣（約3.78萬億港元），增長6.7%；居民人均可支配收入為7.08萬元人民幣（約8.71萬港元），增長8.2%。規模以上工業總產值連續3年居全國城市首位。報告將今年地區生產總值增長目標定為6%。

今年是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》的第一個目標年，報告提出，深圳將積極對接香港發展規劃，高水平規劃建設深港口岸經濟帶、沙頭角深港國際旅遊消費合作區，推進皇崗口岸重建，推進沙頭角口岸規劃重建和羅湖口岸等片區升級改造，優化深圳灣口岸功能，開展前海口岸、港深西部鐵路規劃研究，拓展深港合作新空間。

報告提及河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃，包括改造籌集15萬平方米科研空間，建成深港聯合科技創新園，打造開放創新先導區和國際規則對接區。此外，還將推動粵港澳大灣區量子科學中心、香港大學深港國際前沿創新中心、香港城市大學重點實驗室等重大科研機構和平台建設加速，做好「灣區芯谷」、「量子谷」、生物醫藥等重大產業集群。

在便利貿易方面，報告表示今年將爭取前海合作區新一輪總體發展規劃獲批，打造全面深化改革創新試驗平台和高水平對外開放門戶樞紐；同時推進現代服務業創新發展，深化與港澳服務貿易自由化。