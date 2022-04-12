DSE臨近開考　6成受訪考生受情緒困擾　社工倡家人鼓勵

中學文憑試(DSE)即將在本月22日開考，有機構在今年1月至2月訪問了543位應屆考生，發現逾6成受訪考生有嚴重或中度情緒困擾，情況值得關注。考生主要的壓力來源除了是擔心考試成績、家人和老師的期望外，亦有來自疫情對考試造成的影響。有社工建議除了朋輩間互相扶持，家人應在平時多加鼓勵，又強調考試只是人生其中一站。

香港中華基督教青年進行的「中學文憑試考生精神健康狀況調查研究」，成功訪問了543位應屆中學文憑試考生，結果發現有64.7%的受訪考生出現嚴重或中度情緒困擾，47.7受訪考生出現失眠。當中有44.8%受訪學生更屬於有嚴重情緒困擾類別；其評估症狀主要有10項，如總是無故感疲倦、感到緊張、無助及焦躁等。

至於壓力來源，有92.3%受訪考生表示是來考試成績，約一半表示來自家人的期望，疫情對考試造成的影響則佔49.2%。調查亦發現，考生若遇到情緒問題，有34.3%受訪者表示不會尋求任何協助，不過，58.9%受訪考生稱會向朋友求助。

青年會執行幹事(註冊社工)許繹標心理學博士指，本屆的考生在2019年展開高中課程，先後經歷社會事件、新冠肺炎導致暫停面授課堂，「可謂在最動盪不安的環境下完成DSE課程」。他建議家人以平常態度對待考生便可，不用刻意時常提考試這話題，「間中給予小鼓勵，預備考生喜愛的食物、一句『加油』、一下輕拍膊頭都已經足夠。」；對於考生，他亦想提醒考試只是人生其中一站。