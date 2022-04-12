政府指社交距離第二階段放寬　重開公海遊本地遊

政府早前表示，如疫情沒有反彈，將會在4月21日起分3階段放寬社交距離措施。立法會財務委員會今(12日)為審核2022/23年度開支預算舉行特別會議，在工商及旅遊業環節，不少議員關注何時重啟郵輪公海遊及本地遊。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，將會在放寬社交距離措施的第二階段重開郵輪公海遊，亦會關注重啟本地遊情況，帶團職員需要打針，如參與人士自願快測，相信可有助重啟。

旅遊界議員姚柏良在會上指出，郵輪業務停頓多時，或許影響本港作為亞洲郵輪中心的地位，加上本地遊亦遭暫停，希望兩項業務都盡快重啟，促政府交代相關計劃。議員黎棟國亦指上次郵輪上有乘客感染需暫停航運21天，對業務打擊甚大，指出航班有感染亦不至於停航21天，促政府定理明確要求。議員林振昇則擔憂取消郵輪服務，令員工受到影響。

邱騰華回應指，公海遊方面難以立即改變狀況，但指香港郵輪有吸引力，認為只是短期內有困難，「賞你遊」計劃亦納入公海遊。他續稱，政府早前宣布3階段調整社交距離措施，認為在第2階段就可復辦公海遊，如郵輪有染疫個案，則需要衞生當局提供意見，但強調最不想見到有染疫情況。

另外，議員謝偉銓指海洋公園在疫情下「時開時關」，質疑可否如期推行「重生方案」。邱騰華回應指，相關政策沒有改變，雖「門口打唔開確實好難做」，但計劃如期進行，部分園區正進行招標工作，精簡人手等計劃都在進行中。