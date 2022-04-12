通關未明繼續「捱打」　41%中小企料來季收入萎縮　2%憂倒閉

本港新冠疫情逾2年未平，各行各業均處於「捱打」狀態。有機構上月就第5波疫情對香港中小企影響作出調查，結果有43%中小企認為未來3個月收入會萎縮甚至倒閉，雖40%中小企預期今年的業務會有所增長，但仍低於鄰近亞太地區的62%。

澳洲會計師公會今年3月18日至23日訪問了近300間公司，了解疫情對香港中小企的影響，及未來3個月的經營狀況及營商信心，顯示有41%預計收入會萎縮，甚至有2%預計會倒閉。機構形容香港中小企仍處「水深火熱之中」，但預期放寬禁聚令及派發消費券等措施，會對市場帶來正面影響。

另調查發現逾半數受訪者（55%）有信心其企業或僱主，可戰勝第5波疫情，但亦有21%沒有信心。另外，有42%受訪者認為，放寬社交距離限制最有助紓困，遠高於選擇保就業計劃的18%，及選擇電子消費券的12%。此外，有57%對未來3個月的業務增長有信心。

公會亦在去年11月22日至12月17日，針對11個亞太區市場，包括內地、新加坡、馬來西亞等的小型企業狀況作出年度調查，香港地區有310受訪者。該調查發現，香港約40%受訪者預期未來12個月業務所增長，較上一次調查上升19%，惟仍較亞太區的平均值62%低。受訪的香港小型企業中，亦有36%表示在過去12個月錄得增長，較上一次調查上升20百分點，雖較亞太區的平均值47%低，但卻是受訪市場中升幅最高的地區。

澳洲會計師公會大中華區分會中小企委員會主席陳銘嚴指出，去年香港小型企業的業務出現反彈，認為與去年政府啟動疫苗接種計劃、疫情受控，及派發消費券等因素有關。他又提到，香港不小中小企在疫情下投資創新及科技，有40%企業成功因此提升盈利，更有53%成功通過網絡銷售獲得逾10%收入。