參與暴動被控後潛逃逾年　男生認罪4.26判刑

一名男學生涉嫌於2019年9月在旺角參與示威及縱火，因而被控暴動和縱火罪，惟他在前年4月缺席法庭聆訊並失蹤。事隔逾1年後，警方始於去年在秀茂坪一公屋單位再將他拘捕。他今天（12日）在區域法院承認暴動及沒有按照法庭的指定歸押2罪，法官胡雅文指控罪嚴重，下令將他還押至本月26日，期間為他索取教導所、更生中心及勞教中心報告。

被告曾俊傑（18歲）今天承認，於2019年9月22日在旺角太子道西與彌敦道交界參與暴動，及在2020年4月27日，沒有合理因由而沒有按照法庭的指定歸押。被告本尚被控1項縱火罪，但獲准保存於法庭檔案不予起訴。辯方求情指案發時被告僅16歲，年輕且不成熟，受當時社會氣氛及朋輩影響，鹵莽地做出涉案行為。被告首次被捕後因一時害怕才不依期應訊，亦沒有勇氣自首。被告再被捕後，已決定面對後果。被告已被還押11個月，並意會到浪費了2年青春及得到教訓，他現認真重拾學業，計劃向前，希望法庭輕判。

案情指2019年9月22日晚上，逾百名示威者聚集在旺角警署附近的太子道西交界處，他們高叫口號，以雷射光照射警員，又以噴漆塗污警署外牆及投擲硬物等。警員警告及要求示威者散去但不果，示威者及後更開始縱火，燃燒垃圾桶、紙皮等。

其時被告在交界處，從其他人手上接收兩個玻璃樽。當示威者縱火時，被告站在示威者前方，以紅色雨傘作遮掩，並向火堆投擲物品，火堆時傳出爆炸聲。至消防車到來，被告仍走出來向火堆投物助燃。被告其後在弼街被捕，被告當時佩戴防毒面具、面巾、黑色護甲等，警員在其背包內搜出曾載有易燃液體的樽。於同年9月26日，被告在九龍城裁判法院獲得保釋，但他卻缼席翌年4月的提訊，法庭於是發出拘捕令。警方調查後，於去年5月10日在秀茂坪一單位再拘捕被告。

案件編號：DCCC 556/2021