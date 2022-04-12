理大成功研發便攜式新冠病毒檢測儀　採集樣本毋須送回實驗室

為讓疫情盡快受控，理工大學的跨學科研究團隊今日(12日)公布成功研發出一款便攜式新冠病毒檢測儀，可於社區現場檢測，毋須將樣本送回實驗室，而且「靈敏度」及「特異度」均達致100%，團隊期望相關技術可在社區普及應用。

根據發布資料，便攜式的檢測儀可同時放置6個樣本，撇除兩個有感染及無感染對照樣本之外，可同時檢測最多4個樣本。人員採集樣本後，即可使用檢測儀在現場進行檢測，毋須將樣本送回實驗室。該儀器會營造攝氏65度的恆溫狀態，其內置的光學裝置，能偵測到金納米粒子的沉澱情況（確診樣本會沉澱，而不確診樣本會保持分散）。

相關數據會透過藍牙即時傳送到手機，並以軟件進行分析並顯示結果。檢測人員可於25分鐘內確認出確診樣本。整個檢測約40分鐘內完成，結果亦可憑肉眼辨識。檢測儀另一特點，是可於實驗室以外的環境操作，且配備內置電源，充電後便可使用，並能在採樣後即場完成整個檢測程序。

醫療科技及資訊學系教授及系主任葉社平教授指出，研究的關鍵在於金納米粒子顯示劑，透過研發的檢測儀進行的檢測，其靈敏度及特異度均能達致100%，與現時新冠病毒核酸檢測的『黃金標準』看齊。

大生物醫學工程學系副教授及副系主任李銘鴻博士亦期望與業界合作將技術在社區普及應用，特別是一些需要在短時間內得到準確檢測結果的地方，如檢疫隔離設施、安老院舍、診所、口岸、食肆、商場、學校、體育及康樂設施等。