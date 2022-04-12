3男女參與尖沙咀暴動　被判罪成押後5.3判刑

2019年11月中警方封鎖理工大學期間，網上有人發起在尖沙咀及佐敦一帶「圍魏救趙」與警方糾纏，令警方不能集中應付理大。當晚多人被捕，其中3名男女被指在尖沙咀厚福街一帶參與暴動。他們否認暴動罪於區域法院受審，今天（12日）被裁定罪名成立。法官林偉權把案件押後至5月3日判刑，為較年輕的2名被告索取教導所報告，期間3名被告須要還押候懲。

涉案被告依次為18歲男生伍振豐、19歲女生羅芷澄及25歲無業被告梁瓊升。3人被控於2019年11月19日，在尖沙咀天文臺道與漆咸道南、金巴利街與金巴利道交界一帶、及厚福街一帶，與其他人參與暴動。

法官裁決時指，控方案情指當日晚上8時起，示威者多次向漆咸道南的警方防線投擲燃燒彈。警方在翌日凌晨3時許掃蕩，期間有示威者在厚福街遇上警察後，掉頭逃入附近一幢唐樓。警察在數分鐘內上樓，於梯級間發現很多看來被人棄置的示威用品，包括頭盔、面罩及防毒面具等物，並在梯間及天台拘捕3名被告及另外8名疑犯。辯方在審訊時，爭議警方拘捕眾人時，曾命令他們一字排開，臉朝地躺下近一小時，又在無警誡下要2名女被告穿上裝備以拍攝還原照片。

法官續指，警方命令疑犯們一字排開伏地，場面嚇人，令被告受驚及意志變得軟弱，以及有警員忽略地不告訴被告有權拒絕拍照。法官批評已不算輕微違規，不能縱容令相關違規變得習以為常，由於相關事件侵害被告權益，故拒納該些還原照片作為證據。法官指出，惟當日官方已呼籲市民避免前往尖沙咀區，3名被告遭拘捕時附近剛發生動亂，沒有證據顯示他們只是剛到現場，加上3人身上有示威者常見物品，裁定3人當晚有意裝備自己，留在現場以成為暴動者的一分子，藉其現身去鼓勵或支持其他集結者，故裁定3人暴動罪成。

案件編號：DCCC 1055/2020