南華體育會旁地盤申建綜合體育館　內設電競場館

近年電競成為熱門競技活動，不少年輕人均希望成為一名傑出的電競選手。南華體育會今日（12日）向城市規劃委員會提交申請，擬議於黃泥涌加路連山道88號(內地段第9041號)，興建康體文娛場所，內設電競館，屆時將會有1幢大樓，涉及總樓面面積約2.28萬平方米，如獲批料將於2027年竣工。

該擬議綜合體育館將包含電競館、附屬食肆、商店及服務行業等，預計樓高9層，涉及的地盤面積約5,281平方米，總樓面面積約2.28萬平方米，位置將建在現有南華體育會場館旁。

南華體育會表示，爲協助推動本地體育發展，擬議電子競技體育場館可為本地運動員提供良好的訓練設施，以及完善的本地和國際比賽場地，同時亦會透過擬議用途向市民推廣及鼓勵參與傳統及新興的體育活動，以促進社區的健康。此外，亦會提供相關的附屬用途和基本建設以支持擬議電子競技體育場館的運作。

而擬議綜合體育館會樓宇高度比現有的南華體育會體育中心較低，屆時將採用可持續建築環境的設計，並會於建築物周邊及申請範圍內加以綠化，以改善現時地盤的景觀，並配合附近現有環境及氛圍。