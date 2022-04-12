假新聞氾濫惹誤解　仇恨訊息傳內地　議員促港台助澄清　

香港電台早前大刀闊斧改革。有議員今日(12日)在立法會財務委員會上，提出港台應發揮公共廣播的責任，為政府澄清假訊息；亦有議員關注港台搬遷及轉播內地國情節目的安排。商務及經濟發展局局長邱騰華回應指港台有其公信力，至於新港台大樓計劃會跟隨過往的建議方向而行，亦會爭取與內地廣播機構和節目提供者有更多合作。

議員謝偉銓指港台過往與政府唱反調，而發放訊息亦偏頗，但改革後已有改善。他建議港台應為政府澄清假訊息，並提出現時港台屬商務及經濟發展局負責，至於政府新聞處則由民政局負責，因此詢問兩者可否作資源及架構協調。

商務及經濟發展局局長邱騰華回應指，對於港台有沒有偏頗，是由市民反應及通訊事務管理局跟進，並強調已檢視《香港電台約章》。另外，他又指過往本港抗疫訊息資訊不全面，因此港台為防疫抗疫台，協調引述政府立場及專家意見，有助市民抗疫。他又指港台及政府新聞處屬2個不同部門，角色也有不同，政府新聞處負責直接發放政府新聞；至於港台有公共廣播功能，並不單單只為政府發放消息。

議員狄志遠指改革有助理順運作，並關注港台硬件及搬遷計劃。邱騰華指港台有公信力，過往不斷發放圍封強檢及快測使用方法等，並指由於過往立法會不支持新港台大樓計劃，因此擱置計劃，但當局會根據建議方向再檢視，而商務及經濟發展局常任秘書長(通訊及創意產業)梁卓文指發展大樓需要時間，現時有其他辦公設施用作錄影等，佔地2萬多呎。

而議員陸頌雄稱港台製作一系列節目，但當中關於內地國情的節目都是轉播，自家製作少，港台會否引進外來製作機構助拍攝，並用香港人語言拍攝，觀眾會較熟悉。廣播處長李百全不同意過去自家製的內地國情的節目較少，他舉例有《憲法傳萬家》等節目，亦令年輕人了解國情，而港台亦會把節目放上社交媒體，點擊率也不錯。李亦指有節目亦與大灣區電視台合作，包括廣州市視台等，指和外來製作機構合作亦是方向之一。

議員葛珮帆則指現時有仇恨訊息經社交媒體傳內地，令內地人有誤解，港台亦應協助澄清，她亦建議港台將目標放在內地社交媒體，包括抖音及微博，以接觸更多大灣區市民。

邱騰華發言時亦指經過過去1年多的改革，尤其是各項優化港台管治及編輯管理方面的措施，港台作為公共廣播機構的角色得到加強，而港台電視32亦於2月下旬起定位為「防疫資訊台」，全天候發放防疫抗疫最新資訊。