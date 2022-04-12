為防遊人闖下城門水塘打卡　警夥水務署勸喻市民兼票控違泊車輛

下城門水塘的遊人比周末減少。（張開裕攝）

一連兩日發生墮坡意外的沙田下城門水塘，沙田警區人員聯同水務署人員今日（12日）早上繼續於下城門水塘一帶加強巡邏，呼籲市民切勿進入下城門水塘範圍，以保障自身安全。行動期間，警方向一眾行山人士作出多次口頭勸喻，並向違例停泊在附近道路的車輛發出告票及警告。

東網記者今日下午2時許，前往下城門水塘，發現仍有遊人前往水塘底部打卡，但人數比周末減少，在場警員勸喻遊人離開。

據悉，下城門水塘近日乾涸，塘底龜裂如同火星表面，隨即變成市民打卡景點，有熱心人士為方便市民爬落水塘拍攝，設置繩索攀爬山坡。在上周六(9日)，一名姓關(54歲)男子在山坡意外墮下至約30米，傷重不治。周日(10日)另一名姓楊(71歲)男子，在山坡意外跣腳跌到受傷送院。

警方和水務署十分重視市民的人生安全，並再次呼籲市民不應進入水務署轄下的水塘範圍內，以免對其自身和其他人造成危險。違例者可能觸犯《水務設施條例》或《水務設施規例》，一經簡易程序定罪，違者可被罰款港元五萬元及監禁兩年。

警方同時會執行香港法例第599章《預防及控制疾病條例》中的社交距離措施及在附近道路向違例車輛發出告票等的工作。