女童遭單車撞傷眼母親貼文追究　涉事男童家長付醫藥費要求刪文

有女士上周四(7日)於社交網貼文，指上周一(4日)傍晚，其女兒在西灣河鯉景灣公園，被一名約4歲男童踩單車撞倒，致女兒右眼下紅腫。因受傷位置離眼睛太近，該女士找對方媽媽楊太了解。其後，女童父親認為，女兒在禁止踩單車的地方被撞傷，因此報案，以免下一位小朋友遭受同樣的傷害，當時雙方家長留下聯絡電話。

該女士表示，她理解撞人的小朋友不是有意為之，警察亦提醒他們可向對方發出告票，提出民事索償。當時只希望小朋友無事，若非迫不得已，不會提控。其後，女兒到養和醫院睇門診，被轉介到眼科檢查。該女士續稱，事發後楊太無任何慰問和安慰，更將其電話拉黑，消失得無影無蹤。

女女士指，「我們教育小朋友，做錯事不要緊，改過就好。但是一個成年人連承認自己做錯事的勇氣都沒有，還怎麼教育自己的小朋友來承擔責任？我常跟女兒說，善良是很珍貴的，但如果善良沒有長出牙齒那就是軟弱。被欺負不是禮物，但對被欺負的還擊是禮物。」最後她謂，「我對楊太沒有過多的要求，只是希望她及家人擔承女兒因為她兒子撞傷而看醫生的費用，我認為這是合理的訴求。」事件惹來網民熱議，

事件惹來網民關注，上周四晚該女士再貼文指，「楊生楊太終於聯絡她，並提出3點訴求：1.因為我的post((貼文)影響到楊生楊太，要求我即時刪除；2.如果我刪除post（貼文），他們願意承擔到養和看一次門診、及養和專科眼科醫生兩次檢查合理費用的一半金額（不包括手術及住院費用。另養和專科眼科檢查合理費用不多於$2000）；3. 如果我們沒有按照以上時間履行刪除就這次事件的相關言論，或於日後在任何媒體再次發布與本事件有關的言論，他們不會履行賠償，並保留一切法律追究的權利。」

該女士表示，「對於這樣的訴求，我是要馬上答應還是應該苦笑兩聲？」她指出，一開始希望楊生楊太承擔一部分看醫生的費用，不是貪他們的那一點點的醫藥費。只是希望他們可以承擔他們應該負的責任，做小朋友的榜樣。但是她對楊生楊太的回應和態度非常失望。每個人其實都很渺小，就像浮萍一樣。

該女士又稱，她知道當意外發生的時候，沒有人可以控制到，只是不知道誰是不幸的那一位。但是他們可以控制到的，就是在意外發生後如何處理，做一個有承擔的人。她已聯絡相關律師，亦希望不會有下一個小朋友遭受其女兒一樣的傷痛。