港鐵下周二起加強服務班次　料回復疫情前水平

隨着本港新冠疫情趨緩，多個公共交通服務逐漸恢復服務。港鐵今日(12日)公布，將由本周五(15日)起逐步加強服務，包括9條鐵路路線，以及輕鐵及港鐵巴士的服務。其中鐵路路線預計每周班次增加約5,200班車，繁忙時間班次和大部分非繁忙時間的服務，將回復至第5波疫情爆發前的水平。

港鐵表示，隨着第5波疫情緩和，政府逐步恢復正常公共服務，學校亦將恢復面授課堂。港鐵亦將由4月15日起逐步加強服務，鐵路服務預計將回復至今年1月的水平。除了周五起加強周末及公眾假期的列車服務，港鐵將由下周二(19日)起加密平日繁忙及非繁忙時間的班次，輕鐵亦會以雙卡車輛行駛，增加載客量。東鐵亦會在本月25日及30日起，進一步加密列車班次。

此外，為方便今屆DSE考生提早出門應試，8條鐵路線包括將軍澳線、荃灣線、觀塘線、港島線、南港島線、屯馬線、東涌線及東鐵線，將於4月22日至5月14日期間的考試日，每日早上約6時至7時增加額外班次。港鐵表示會密切留意考試日的列車服務情況，有需要時會調派後備列車加強服務。輕鐵及港鐵巴士亦會因應實際情況，於早上安排額外班次方便考生。