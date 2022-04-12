立會選舉7票站曾暫停投票　選管會促設諮委會提供技術支援

2021年立法會換屆選舉中實施多項新措施，包括電子選民登記冊系統，但選舉當日出現停電等問題，導致多個投票站要暫停投票。選舉管理委員會今日(12日)發布2021年立法會換屆選舉報告書，提出多項改善措施。

報告書中提出受電子選民登記冊系統出現電力、網絡連線或運作不穩定的情況影響，在投票日當日有7個一般投票站一度需暫停投票，當日更有40個投票站因網絡覆蓋不理想而沒有採用電子選民登記冊。選管會建議檢視及繼續完善系統，提高穩定性；設立電子選民登記冊系統技術諮詢委員會提供專業意見，並建議選舉事務處物色場地時，要考慮投票站可否支援電子選民登記冊系統。

另外，負責電子選民登記冊系統的本地網絡安裝工作的外判公司技術人員在布置日未有在合理時間內進行網絡安裝，選管會建議選舉事務處下次將布置日數延長，提早接收投票場地等。

邊境投票站方面，選管會認為大致順暢，但出現有選民預先登記在管制站投票後，錯誤前往非獲編配的投票站，如日後需要推行類似安排，應檢視整套安排及多加宣傳。

對於關愛隊安排，選管會認為運作順暢，希望下次選舉繼續採用。至於本次選舉前有訓練及演練，選管會認為需廣泛推廣至整個公務員體系。

對於在選舉前夕，發生新界西北地方選區投票通知卡信件，錯誤夾附新界東南候選人資料的情況。經調查後發現是有關服務承辦商在包裝資料的過程中出現人為錯誤，並寄給10多名選民。選管會建議選舉事務處可以在地方選區的候選人簡介的封面配上不同顏色，令入信的人員容易識別，以及抽查指定百分比的信件，亦可研究利用自動化機器入信。

此外，個別投票站開放時間有所延誤，包括4個投票站在開放前，用了較多時間完成開站的準備工作，導致開放時間延遲了2至9分鐘。至於選舉事務處在今年1月中從大美督村公所投票站工作人員交回的問卷中得悉，該投票站延遲了7分鐘才開放，惟選舉事務處當日並未有收到報告，最後發現是投票站在開放前用了較多時間完成票箱封箱程序，而當日亦沒有人士向投票站主任報告。

最後，新界東南2個投票站選民被錯誤對調，原因是選舉事務處職員在為新界東南地方選區沙田區東部的選民編配投票站時，由於輸入電腦系統的資料有誤，不慎將兩個票站的選民互相對調，令大約14,000名選民被錯誤編配到同一選區的另一投票站。選舉事務處其後已重新寄出投票通知卡。