61%受訪者指禁聚令太緊　52%認為不應設限

政府宣布將於4月中下旬復課，若疫情不反彈，將逐步放寬社交距離措施。有機構就市民對禁聚令作出調查，發現仍有61%的受訪者認為禁聚令太緊，更有52%的受訪者認為不應設任何禁聚令。

香港民意研究所在3月11至16日，以電郵訪問6,324名12歲以上的香港居民，其中61%的受訪者認為現行禁聚令太緊，52%的受訪者更認為不應該設任何禁聚令，而認為禁聚令不太緊的則有39%。

香港教育中心商會副主席任偉豪指近日社會關注復課安排，他對復課表示歡迎，認為停課比起疫情本身對家長和學生的損害更大，加上世衞亦指出恢復面授課堂是緊急的措施。他提醒政府，不要因為學校有少數的確診個案，便要再度停課，建議將緊急介入的確診百分比，由5%提升至10%或20%。

另外，他又認為政府要指導家長處理子女若感染病毒後的後續安排，家長可能會有所恐懼。對於學生要每天進行快測才能上學，任認為購買快測包對家長始終是一個負擔，建議家長可以到政府89個快測包的派發點領取，但由於派發點將於明日結束，為免家長大排長龍，他建議政府延長派發站的營運時間，至少18區每區保留一個派發站，真正協助家長。

他指出，香港學生的教育，不限於主流教育，更有不少私營教育機構，例如補習社，以及一些非學術類的課外項目發展，希望香港的下一代在5年及10年後有更強的競爭力，強調發展與人才息息相關。