港府冷對動物福祉　3年間逾700宗懷疑虐畜　僅50人被定罪

本港時有發生虐畜事件，港府卻一直冷對動物福祉，修訂《防止殘酷對待動物條例》亦只聞樓梯響。有立法會文件顯示，在2019年至2021年9月之間，警方及漁農自然護理署共收到784宗懷疑虐畜個案，但當中只有50人被檢控及定罪，換言之只有6%的懷疑個案能繩之於法。此外，被定罪的人刑罰寬鬆，只被判罰款2,000至8,000港元；即使要坐監，刑期亦僅介乎14日至5個月。

警方及漁護署指，有關懷疑虐畜的個案中，經調查後發現大部分個案只與滋擾有關，不涉及虐畜，但當中就未有提及是何種滋擾，以及佔整體懷疑個案多少。不過，警方就有提供另一數字，指《2021年道路交通(修訂)條例》於去年11月生效後，截至今年2月，警方接獲撞到貓狗的個案共61宗，當中15宗涉及不顧而去的交通意外，但所有案件仍在調查中，沒有任何檢控數字可提供。

除了檢控不力，漁護署仍有對從充公、流浪、主人交出等動物進行「人道處理」。於2019至2021年，漁護署3年內接收了4,313隻狗、1,067隻貓，及7,137隻如兔、倉鼠的細小哺乳類、爬行類及雀鳥等其他動物。同時，署方亦共處理了1,777隻狗、377隻貓，及4,272隻其他動物，分別佔接收數量約41.2%、35.3%及59.8%。

在過去3年，每年有約10多間向漁護署申請資助金的動物福利機構，他們的申請金額3年共有1,830多萬港元，但漁護署只批出了共410多萬港元。數字顯示，署方除解釋指去年度有1間機構提供資料不足，因而無法獲得任何資助外，3年只有一間機構獲得完整全數資助，其餘均未能獲得全數；署方在文件內沒有就此解釋。

宣傳方面，漁護署稱，於教育及宣傳動物福利的開支，於2019至20、2020至21、2021至22共3個財政年度，合共花了超過6,000萬港元，用在製作及播放教育和宣傳短片，印製及派發宣傳單張。另有在署方網站提供動物福利最新資訊、在不同平台刊登廣告，及舉辦推廣寵物領養活動和定期學校屋苑講座。但在虐畜事件屢見不鮮下，不禁令人覺得對動物福利的宣傳仍然不足。