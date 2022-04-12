今增1433確診　其中13宗屬輸入　快測平台佔698宗

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(12日)新增735宗經核酸檢測確診個案，其中13宗為輸入病例；另錄得698宗經快速檢測呈報平台登記及成功確認。因此，今日共新增1,433宗個案，第5波個案累計1,180,392宗。另再有59名新冠患者離世，醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業表示，當中包括52人昨日(11日)於公立醫院病逝。

醫管局放寬恩恤探訪，公院會按家屬意願安排在可行情況下探訪，親屬要出示24小時有效無染疫證明，或探訪後即時進行測試。同時，探訪者要清潔隻手、配戴防護裝備，並接受7日醫學監察，而康復者可豁免相關安排。

今日的輸入個案當中，有10宗為昨日抵港，其中8人乘阿聯酋航空EK384航班來港、2人乘國泰航空CX252班機抵港、1人乘泰國航空TG600航班飛抵；其餘3人為較早前抵港。另外，昨日沒新增院舍爆疫，而在現有爆疫院舍中，其中29間安老院舍及7間殘疾人士院舍有新增個案，涉約54名院友及9名職員。