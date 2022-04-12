再多59新冠患者離世　第5波累計8673人病亡

再有新冠患者離世，港府今日(12日)再呈報多59人病亡，其中有52人昨日(11日)於公立醫院病逝，涉及29男、23女，介乎47至106歲，29人來自院舍，48人逾65歲，其中29人無打針、15人打一針、8人打2針。第5波疫情至今累計有8,673名死者。

醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業今日在疫情記者會上表示，在死亡數字方面，第5波整體死亡個案涉及3,547名女性、5,126名男性，年齡介乎11個月至112歲，年齡中位數為86歲，現時共9,222人留醫。另因數據滯後，本周日(10日)再多7人離世，死者均為女性，年齡介乎85至98歲。

李立業會上又交代了兩者較年輕離世病人的個案，其中一人為有長期病患的47歲女病人，她沒有接種疫苗，有末期癌症並已擴散至腦部，於上月19日因抽筋到屯門醫院急症室求診，經檢測後證實確診。惟她病情反覆，至3月26日已無病毒，惟繼續惡化至昨日離世。另一名個案為51歲女病人，她同樣有長期病患及無接種疫苗，住在院舍，是智障人士及患免疫血小板缺乏症，於本月1日到指定診所求醫並發現確診，當時有咳、氣促等，血液含氧量低，隨後轉到聯合醫院急症室，照X光有肺炎情況，4月2日需插喉，情況繼續惡化至昨日離世。

另外，過去24小時新增5名病人情況危殆、目前有16人情況嚴重，58名危殆病人於深切治療病房留醫。過去一日有1,430人出院，7人入院篩查發現確診，同房11名病人被列為密切接觸者。另醫管局累計共21,672名職員曾確診，其中20,517人已返回工作崗位。