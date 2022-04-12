建築測量公司隱瞞費用　男董事違商品例被海關拘捕

香港海關於今年初接獲一名市民舉報案，指一間建築測量顧問公司，銷售服務時向顧客隱藏一項重要資料，涉嫌觸犯《商品說明條例》。今日(12日)海關人員採取行動，在長沙灣道中國船舶大廈的涉案公司，拘捕一名53歲男董事。

海關版權及商標調查科不良營銷手法調查組高級督察李志豪表示，案情顯示舉報人於2018年購入一個住宅單位，並知道屋宇署向單位發出一個法定命令，指單位內近花槽位置有一個違規建築改動，命令業主需要跟進。因此，舉報人於2019年1月找涉事公司處理單位違規事項，並要求公司在花槽位置加建一個符合安全規則的防護圍欄，希望藉此解除屋宇署的法定命令。

其後，涉事公司職員向舉報人作出一項5萬多港元的報價，聲稱此報價已包含所有工程費用，在公司給予舉報人的報價單內亦清楚列明工程完成後可以解除屋宇署命令，舉報人遂接受該報價及聘請該公司。至2020年1月，該公司職員向舉報人指工程已完成，舉報人支付餘款，即5萬多港元工程費用全部付清。

至2021年3月舉報人擬出售有關單位，此時才得悉屋宇署發出的命令未撤銷，因此聯絡該職員了解事件，經雙方一番交涉，該職員承諾會處理有關工程，所有費用由公司承擔。惟其後，職員突然稱要在單位做一個額外的石屎硬度及燒焊測試，才可以撤銷相關命令，向舉報人額外收取測試費用。但該筆費用從未向舉報人提出過，也沒有在報價單內列明，最終舉報人不同意，沒有支付測試費用。海關經調查顯示，屋宇署至今未有解除有關法定命令。據了解，涉案公司開業約5年。

根據《商品說明條例》，任何商戶於交易過程中遺漏或隱藏重要資料、或以不明確、難以理解、含糊或及不適時的方式提供重要資料，或沒有透露商業用意而令到、或相當可能導致消費者作出交易決定，已經觸犯了《商品說明條例》，一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。