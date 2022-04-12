中小企營商氣氛持續疲弱　政府展望疫情放緩有改善

本港新冠肺炎疫情未去，中小企營商氣氛維持疲弱，政府統計處今日(12日)公布今年3月中小企的業務狀況按月統計調查結果，中小企業務收益的現時動向指數為31.7，較上月在收縮區域的29.9稍微回升。至於今月的業務收益展望動向指數為47.8。政府展望疫情放緩下，消費相關行業的業務會在短期內改善，當局已推出多項紓困措施，為未來經濟復甦鋪路。

中小企業務收益的現時動向指數以50為盛衰分界線，指數愈低反映業務越差，而自今年起，中小企業務收益指數持續低於50的分界線，反映各行業的業務情況普遍向淡。

按行業分析，進出口貿易業新訂單的現時動向指數由2月的40.2，進一步跌至39.7。批發業亦由32.9跌至31.4；零售業亦微跌至21.2。相反，個別行業錄得升幅，如地產業的指數由25.9升至31.0；飲食業亦升至25.0。

政府發言人表示，現時動向指數依然遠低於強弱分界線；就業情況也持續偏軟。惟隨着本地疫情緩和，中小企對未來1個月業務情況的看法明顯改善。

政府又指，由於本地疫情放緩，與消費相關行業的業務在短期內應逐步改善。不過，地緣政治風險升溫及環球增長動力減弱為對外環節增添不確定性。政府已推出多項紓困措施，旨在支援中小企、保住經濟元氣，並為日後疫情減退後經濟能迅速復甦鋪路。