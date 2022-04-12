無業男認2019年10.1參與暴動　月底判刑

2019年10月1日有示威者聚集尖沙咀及油麻地一帶，多人被捕。其中1男1女被控參與暴動，當中男被告今日（12日）於區域法院承認一項暴動罪，另一項在公眾地方管有攻擊性武器罪則可以存檔法庭。法官李慶年把案件押後至4月29日判刑，為被告索取勞教、教導及青少年罪犯評估專案小組共3份報告，此期間被告須還押候懲。

2名被告分別是林芳懿（21歲、報稱家庭主婦）及黃薃匡（20歲、報稱無業）。控罪指，2人於2019年10月1日在窩打老道與碧街之間的一段彌敦道參與暴動，黃另被控於同日同地管有伸縮棍。林由於確診新冠肺炎，今日沒有出庭答辯，其案件一同押後至4月29日再訊。

黃承認的案情指，當日下午3時許，大批示威者在尖沙咀、佐敦及油麻地多處進行店舖破壞、縱火及設置路障等行為。約1小時後，近300名示威者於彌敦道靠近柯士甸道交界集結，少數前線示威者無視警方的警告，向尖沙咀警署推進及向警署投擲至少11枚汽油彈及硬物，對峙維持至少20分鐘。警方第一次掃蕩時，仍有約200名示威者留守現場及築起傘陣。其後警方再次驅散示威者，黃於彌敦道580號地下被捕，被搜出伸縮棍、頭盔及生理鹽水等物品。辯方求情指，雖然整場暴動歷時97分鐘，但黃在較後時段才現身暴動人群中，控方證據僅顯示被告參與暴動約10分鐘。

案件編號：DCCC 408,844/2020