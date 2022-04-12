自閉漢被控煽動等罪　反對轉區院下月再處理

一名患自閉症的青年涉嫌於「連登討論區」發文，呼籲他人在平安夜上街集結、襲擊落單警員等。警方國安處調查後作出拘捕，在他的手機及電腦中再發現約9000則類似貼文。案件今天（12日）在西九龍裁判法院再訊，控方修訂控罪後，現控被告1項煽惑他人參與非法集結、及3項作出一項或多項具煽動意圖的行為罪。控方申請案件轉介區域法院審訊，惟辯方反對。案件押後5月5日處理相關法律爭議，期間被告須續還押。

報稱任職送貨員的22歲被告陳泰森，原被控6項作出具煽動意圖的作為罪，今天獲准修改為1項煽惑他人參與非法集結、及3項作出一項或多項具煽動意圖的行為罪。辯方反對將3項作出煽動意圖行為罪轉介區院，並申請案件押後，以準備書面陳詞。

國安法指定法官、主任裁判官羅德泉質疑，辯方的申請是否務實。裁判官指若然辯方成功反對其中3項控罪轉介區院，本案須分拆成2案，分別由裁判法院及區院審理；而即使辯方申請被駁回，辯方亦可能再次向區院法官申請把該3罪交回裁判法院處理，質疑當中所牽涉的時間。惟辯方索取指示及法律意見後，仍堅持反對及提出爭議。羅官遂押後至5月5日處理，辯方須於4月19日前將書面陳詞存檔，而控方亦須於4月29日前提交回應。

控罪指，被告於2021年12月13日非法煽惑他人參與非法集結。3項作出一項或多項具煽動意圖的行為罪，則指被告在2021年8月19日至12月8日期間，分別在「連登討論區」及Telegram頻道「LIBERKONG公海」發表陳述，意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法述徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；引起香港居民的不滿或離叛；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令。

案件編號：WKCC 5115/2021