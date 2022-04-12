「12人蛇」郭子麟認於油麻地暴動　同案11被告受審

2019年11月18日在理工大學一帶發生連串衝突，其中13人於被捕後被控一項暴動罪，其中包括12名乘船偷渡出境、在內地被捕獲的香港人蛇之一的郭子麟。這宗區域法院案件今天（12日）移師西九龍法院大樓開審，郭子麟及另一名男學生承認暴動罪，其餘管有攻擊性武器及管有適合作非法用途的工具等罪則獲法庭存檔不作起訴，他們需還押懲教看管，至審訊完成才求情判刑。另外11名男被告則否認所有控罪，控方將於本周四（14日）開始傳召證人作供，他們獲准以原有條件繼續保釋。

本案13名被告依次為文員李卓珩（23歲）、地盤工陳駿煒（24歲）、IVE學生劉嘉樂（23歲）、攝影師鄭家裕（30歲）、IVE學生林敏諾（19歲）、獸醫護士廖卓賢（21歲）、理大學生馬宇亮（24歲）、酒店接待員謝澔庭（22歲）、倉務員容家俊（23歲）、運輸工勞尚文（22歲）、學生梁楀燊（18歲）、無業的張賀琪（28歲）及香港大學學生郭子麟（18歲），上述年齡及職業均為案發時的資料。他們共同面對1項暴動罪，指他們於2019年11月18日，在近窩打老道和咸美頓街之間的彌敦道一帶，與他人參與暴動。此外，有9名被告另被控在公眾地方管有攻擊性武器及管有適合作非法用途的工具等罪，指他們管有汽油彈、打火機燃料、雷射筆、鉗、扳手等物品。

今天認罪的2名被告為林敏諾及郭子麟。他們承認的案情指，自2019年11月11日理大被佔領，示威者持續上街聚集組成「戰線」並表示要「營救理大」。警方於11月18日晚在控罪地點附近進行圍捕，當時大批身穿黑色衣物、以口罩遮蓋容貌的示威者在場與警方對峙，包括用雷射光束照向警方、用雨傘及雜物築起陣地、投擲汽油彈等。林敏諾在彌敦道馬路跑離現場時被警員截停，當時他手持玻璃樽，樽口有一片布碎，林掙脫警員期間有玻璃樽爆裂，有警員手指被割傷。林當時還被保管住1樽汽油、3罐卡式石油氣、扳手及六角匙等等。郭子麟在咸美頓街附近被捕時手持打火機，身上另有5枝生理鹽水、雷射筆、電筒、膠珠、鉗等等。

林的大律師希望法庭為林索取勞教中心報告，惟區院暫委法官香淑嫻認為現階段並非合適時間，並拒絕他保釋候判的申請。2人需還押監房，直至案件審訊完結才處理求情及判刑。另外，本案牽涉33名特別任務連警員證人，法官批准他們匿名並在屏風下作供，以及使用特別通道出入法庭，以免他們的身份曝光，影響日常工作。

案件編號：DCCC 768/2020、DCCC 409/2021