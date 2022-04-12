韓英美加有地區爆H5N1禽流感　港停進口禽類產品

食物環境衞生署食物安全中心今日(12日)宣布，因應世界動物衞生組織(OIE)和加拿大食物檢驗局分別通報，南韓、英國、美國和加拿大部分地區爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停從有關地區進口禽肉及禽類產品(包括禽蛋)。

有關地區包括南韓慶尚南道金海市；英國德文郡東德文區、劍橋郡東劍橋郡區；加拿大艾伯塔省Paintearth縣、Kneehill縣、Ponoka縣和Mountain View縣。

在美國方面，涉及地區包括北卡羅萊納州Johnston縣、Wayne縣，南達科他州Bon Homme縣、Brule縣、Lake縣、Spink縣，愛荷華州Cherokee縣、Guthrie縣、Hamilton縣、Humboldt縣、Osceola縣、Sac縣，明尼蘇達州Becker縣、Dodge縣、Kandiyohi縣、Lac qui Parle縣、Le Sueur縣、Morrison縣，北達科他州LaMoure縣、Dickey縣，以及德薩斯州Erath縣。

中心發言人指，根據政府統計處的資料，本港去年從南韓進口約20噸冷藏禽肉及約84萬隻禽蛋；從英國進口約90噸冰鮮禽肉、約3,770噸冷藏禽肉及約32萬隻禽蛋；從美國進口約260噸冰鮮禽肉、約17,090噸冷藏禽肉及約6.492億隻禽蛋，以及從加拿大進口約1,020噸冰鮮和冷藏禽肉。