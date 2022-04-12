機電署工程師涉收賄隱瞞利益衝突　偕妻及涉行賄者提堂

機電工程署工程師於負責署方總值逾約9,000萬港元的小型工程合約期間，涉嫌隱瞞自己與分判商董事有私交，更涉收賄4萬港元。他又涉與作職社會福利署臨床心理學家的太太，處理上述犯罪得益逾950萬港元。廉政公署調查後，控告上述3人行為失當、向公職人員提供利益及「洗黑錢」等共9罪，案件今（12日）午於東區法院提堂。3名被告暫毋答辯，案件押後6月20日再訊，以待辯方索取法律意見；3人獲准以4萬至50萬港元保釋候訊。

3名被告依次為謝聲德（57歲、機電工程署高級屋宇裝備工程師），其妻吳蔚珊（50歲、臨床心理學家）及陳子榮（55歲、工程公司董事兼股東）。謝被控2項公職人員行為失罪，指他於2017年2月8日至2019年2月27日期間，在執行公職的過程故意作出失當行為，即沒有就他與陳子榮屬私交友好關係，作出利益衝突申報；陳是宏晉工程有限公司、美亞工程有限公司及三和工程顧問有限公司的董事兼股東，3間公司分別為2份機電署合約的分判商或次分判商，而謝亦負責管理該2份合約及監督承辦商工作表現。謝另被控1項公職人員接受利益罪，控他於2019年1月17日從陳接受4萬港元；陳則被控1項向公職人員提供利益罪。

謝與其妻吳蔚珊另被控3項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪，2人被控於2012年1月6日至2018年10月10日期間，知道或相信存入謝的銀行帳戶共626.15萬港元為可公訴罪行得益，但仍處理這筆財產。吳另被控2項上述罪名，涉款3,303,416港元。

3名被告今暫毋須答辯，以待索取法律意見，3人獲准以4萬至50萬港元保釋，期間不准離港、不得騷擾控方證人及須每2星期到警署報到1次。

另外，吳蔚珊另涉一宗欺詐案，亦於今天提堂。控罪指她於2016年11月至2018年7月，向大新銀行虛假地表示她於Veranique Zsa Fashion Shoes Limited任職經理，月入10萬港元，以及其位於淘大花園的自置物業屬「自住」用途，及她有2份受僱工作，月入共17.6萬港元，誘使銀行向她批出258萬港元的按揭貸款和100萬港元的私人貸款；及向中國工商銀行及東亞銀行，虛假地表示自己於領峰顧問服務任職顧問，誘使兩間銀行向她批出257.5萬港元及119.8萬港元的私人貸款。控方擬轉介區域法院處理，本案押後6月20日再訊，以待轉介文件。

案件編號：ESCC 550,551/2022