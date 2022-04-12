警方接獲近400宗消費券相關詐騙案　至今拘捕15男女

政府自去年推出電子消費券計劃後，警方不時接獲市民就未能取得消費券的報案，騙徒通過不同的詐騙手法，將受害人的消費券據為己有，或用作其他非法用途。警方一直非常關注有關案件，而新一輪消費券亦於本月7日發放，翌日(8日)警方便迅速拘捕3名男子，他們涉嫌以折扣價錢為他人「套現」消費券，賺取差價牟利。

警方商業罪案調查科警司孔慶勳表示，警方經深入調查及情報分析，至今就所有消費券騙案，共拘捕11男4女(20至66歲)，15人報稱職業包括廚師、的士司機、侍應、商人及無業等，當中大部分案件涉及盜用他人資料登記消費券，或更改收帳戶口獲利，被捕人士分別涉嫌「欺詐」、「串謀詐騙」及「盜竊」等，所有人已獲准保釋候查。

西九龍總區刑事部署理總督察羅程瀚指，被捕人士主要有3個類型的犯罪手法。首先，有騙徒以不法手段取得受害人的個人資料，包括姓名及身份證號碼，然後冒充受害人登記領取消費券，或謊稱得到受害人授權，將電子消費券轉至不同支付平台，從而獲得利益。受害人通常於稍後自行登記消費券時，始知個人資料被盜用而報案，部分案件亦由消費券計劃秘書處揭發，有人用已去世親人的個人資料作出登記，該類案件之後交由警方調查。警方共接獲142宗此類型騙案，受害人主要未有妥善保管個人資料，讓騙徒乘虛而入，包括遺失身份證、以身份證向非法貸款人借貸、隨便委託陌生人登記電子消費券等。

第2類型為非法侵吞他人財產，有市民登記消費券時，錯誤填寫支付平台帳號，令電子消費券落入他人電子支付平台。警方接獲239宗該類型案件，並警告市民，如收到不屬於自己的電子消費券而拒絕退還，有可能干犯盜竊罪下的相關罪行。而第3類型為以折扣價錢「套現」消費券，警方共錄得5宗相關案件，其中4名被捕人士涉及此類型騙案。

商業罪案調查科總督察鄧啟榮呼籲市民，應時刻保護個人資料，不要隨便交予第三者，因為洩露有關資料可能令屬於自己的消費券被人盜用。若需要其他人協助登記消費券計劃，應找值得信賴的人士協助，如有任何人提出可以協助登記，或接獲來歷不明的電話或短訊，聲稱可代理申請，但要索取個人資料，市民應提高警覺。