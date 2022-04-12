學生會舉行「臨別禮」違規　城大限4.22前解釋

香港城市大學早前收回學生會會址，學生會於2月中舉行「臨別禮」。當日有學生寫標語、遊行、叫口號，學校保安員在場提醒學生違反防疫條例。據悉其後警方國安處已接手調查。城大設施管理處近日向部分涉事學生發信，指經調查後，他們違反紀律守則，被裁定行為不當，要求學生本月22日前交出證據並解釋。

城大今年2月初通知學生會，指由於未能在限期內提交多年的賬目審計報告，決定收回會址。至2月14日下午，學生會在遷出會址前舉行「臨別禮」，高峰期有過百人聚集。

期間有學校保安員在場呼籲學生不應進行多於2人的聚會，否則或違反《預防及控制疾病條例》第599G條例。有學生在場寫標語、叫口號，亦有學生利用便利貼及扶手寫上「港獨」的字句，包括「光復香港 時代革命」及「獨立民族」。據悉事後城大報警，警方國安處接手調查。

近日有學生收到城大設施管理處電郵，指他們當日舉行的集會涉違反599G條例，以及其他嚴重違規行為，又指學生有煽動犯罪意圖；在校園開放時間以外逗留等。電郵中要求學生本月22日或之前需解釋及提交證據。該處又稱，學生承認指控或指控證實成立後，會再以書面通知及列明處罰，學生可就結果上訴。