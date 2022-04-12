政Whats噏：民協兩度押後改選　副主席有人爭？

深水埗區議會前主席楊彧喺上年12月底辭去民協嘅署理主席職務後，署理主席一職至今懸空。民協原本預計今年1月召開會員大會改選領導層，但因為疫情緣故，而要押後至農曆新年後先可以舉行，其後因為疫情仍然肆虐，會員大會再延後至4月16日。押後咗兩次，民協人士透露今次應該真係開得成喇，而副主席一職，更可能唔止一人爭奪喎。

早前坊間有傳民協前主席、黃大仙區議員廖成利(老虎仔)，以及深水埗區議員李庭豐有意參選主席同埋副主席嘅職務。翻查資料，民協執委會仍有8名成員，包括署任副主席利瀚庭同2名屯門區區議員等，究竟邊個先係合適人選呢？據悉主席一職暫時都係得廖成利一人報名參選，曾經做過民協前主席，今次再度出山，老虎仔就曾經形容過自己係「安全的後備車胎」，一切都係出於愛護民協。佢估計會員大會當日會討論民協未來的路線和工作方向，重申民協堅持民主和民生的路線，擁護一國兩制，在兩制下作良性互動。

至於副主席一職，深水埗區議員李庭豐早前曾表示唔抗拒出任副主席，但強調要視乎最適合嘅人員。佢透露自己有報名參選副主席，不過，當被問到有無面對其他黨員競爭時，佢就話唔多講喇！唔通副主席一職仲有其他人報名，佢係咪想免影響選舉結果而保持沉默，抑或係專登想保持神秘，故弄玄虛呢？

喺上年底舉行嘅立法會選舉中，楊彧因支持前黨友競逐議席而被同路人批評，佢最後亦辭去有關職務，而深水埗前區議員利瀚庭就接任署理副主席，但正、副主席一直懸空。而民協一班執委之前一直未開到會，源於有身為區議員嘅執委忙於地區抗疫難以抽身，而今個月16日舉行嘅會員大會，將會改選民協執委會，並將喺執委當中，選出目前懸空的正、副主席。

有民協成員承認，現時架構組成欠缺正、副主席並唔理想，而喺依家嘅政治環境下，認為新任主席應有一定領導能力，協助民協尋找新方向及路線，並可多思考同評估該黨或會面對嘅風險。