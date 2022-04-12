假難民禍港　政府本年度料耗12.6億　增幅近17%

假難民利用免遣返聲請機制留港打黑工及犯案，影響本港治安之餘，更濫用政府公帑所提供的福利，狂燒政府公帑。根據保安局向立法會特別財委會提交的文件，局方預算2022-23年度將會耗資12.62億港元，用作處理免遣返聲請及相關工作的主要開支，較2020-21年度相關修訂預算的10.79億港元，增加逾1.83億港元，增幅近17%。

在開支的「人道援助」項目中，新一年度預算需6.98億港元，較去年度5.83億港元，增加約20%；而「公費法律支援」項目，由上年度的1.33億港元，增至1.82億港元，增幅約37%。保安局指，由於疫情阻延了入境處就部分聲請個案展開審核程序及酷刑聲請上訴委員會處理上訴的工作進度，因此2020-21年度用於公費法律支援的開支較原來預算少。

為應付因疫情而積壓的聲請及新接獲的聲請個案，公費法律支援的服務量已逐步增加，由於相關費用會在2021-22年度及2022-23年度陸續支付，因此該兩個年度用於公費法律支援的修訂預算及預算有所增加。政府會繼續檢視公費法律支援的服務量，為此2022-23年度相關的預算開支亦相應增加。

當局去年接獲2,528宗聲請，較前年的1,223宗上升了逾1倍，而作出決定的宗數亦達2,220宗，較前年的857宗大輻上升近1.6倍。至今年2月，尚待審核聲請為455宗。局方表示，除了疫情令部份聲請個案未能展開審核程序外，新接獲聲請的數目在疫情下亦曾有所上升，入境處已靈活調配人手及增撥資源以加快處理聲請。

根據司法機構的資料，2019年、2020年及2021年已入稟原訟法庭涉及免遣返聲請的司法覆核許可申請數目分別為3,727宗、2,367宗及1,675宗。截至今年1月31日，由2019年至2021年間入禀涉及免遣返聲請的司法覆核許可申請當中，1,244宗申請個案已經處理，只有30宗獲批予許可，佔已處理個案的2.4%。

另一方面，假難民持續影響本港的治安。去年有929名擔保外釋非華裔人士因干犯刑事罪行而被捕，絕大部分為聲請人，當中有254人干犯店舖盜竊、92人涉嚴重毒品罪行、90人涉傷人及嚴重毆打、37人涉刑事毀壞及22人涉爆竊；其他罪行則有250人。單計今年頭1至2月，已有77人因干犯刑事罪行而被捕。另外，去年有438人因打黑工被捕。