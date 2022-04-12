應科院暑期實習計劃　75名本港及海外大學生獲選參與

香港應用科技研究院將於今年暑假繼續舉辦「本科生暑期實習計劃」，並成立「金融科技未來領袖學院」，讓就讀電腦科學、商業及金融等學科相關專業的大學二、三年級學生及碩士、博士生，於應科院內實習，參與科研、或研發金融科技項目的工作。兩個計劃分別在本港多所大學及包括英、美著名學府的28所海外大學進行招募，將有75人獲選，參與不多於8周的實習。

今年應科院收到2,464份申請表格，當中有1,932名學生為本港大學生，分別報名申請2個實習計劃，經過面試後，選出了26名學生參與「本科生暑期實習計劃」、以及7名學生參與「金融科技未來領袖學院」的暑期實習。

參與計劃的海外學生不乏就讀來自英、美的著名學府，一共收到532份申請表格，應科院最後選出30名學生參與「本科生暑期實習計劃」、以及12名學生參與「金融科技未來領袖學院」的暑期實習。

今年應科院推出的「金融科技未來領袖學院」，是與本港多間機構合作，讓就讀科技及商業相關專業的大學二及三年學生、碩士及博士生，於暑假期間參與研發金融科技項目。合作的機構包括中銀香港、中國人壽（海外）、數碼港、香港金融管理局、香港科技園公司、IBM、Microsoft等等，學生可以透過在應科院實習，學習到中央銀行數碼貨幣、聯邦學習系統、人工智能分析系統、聊天機器人等知識。