摑妻逼脫衣趕出屋　妻事後拒追究　男子守行為了事

一名男子承認2度在其住所內襲擊其妻子，分別用拖鞋及徒手掌摑妻子共約140次，其中一次更逼其妻脫剩內褲、再走出屋外。他為此被控襲擊致造成身體傷害及普通襲擊罪，今天（12日）在西九龍裁判法院再提訊，控方提出以簽保守行為方式處理。主任裁判官徐綺薇質疑為何以此方式處理，控方則指事主原諒被告及不欲指證。徐官坦言被告「好好彩」，指事主或顧及他們兩名幼子，才不追究；最終被告獲准以自簽2000元，守行為2年，控罪則獲撤。

報稱導師的43歲被告施鍵勳，被控於2022年1月30日在青衣楓樹窩村一村屋內襲擊其高姓妻子造成身體傷害；及於2020年7月14日在同一地點襲擊妻子。案情指，被告與事主結婚10年，育有2名分別4歲及7歲兒子。今年1月30日近晚上12時，被告與事主在住所內因瑣事爭執，被告呼喝和命令事脫去衣服及離開，事主害怕被告會襲擊她，便依從被告指示、脫剩內褲及走到屋外，被告其後將事主重新拉回屋內，再掌摑她右耳。鄰居聽見兩人爭吵聲，報案及揭發事件。警方調查下，事主透露被告用拖鞋打她頭和臉約100下，而她則用雙手嘗試保護自己；事主送院驗傷，其背部擦傷、雙臂紅腫、右耳紅腫及耳鳴。

警方拘捕被告後，在警誡下，被告初時稱無意傷害事主，又稱擔心事主著冷，故拉她回到屋內，惟被告其後承認在睡房內因憤怒而用拖鞋打事主。警方進一步調查後，事主又透露她和被告曾於2020年7月14日在家爭執，遭被告掌摑約40下。被告在警誡下承認此事。

案件編號：WKCC 438/2022