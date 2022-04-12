教育局3年收455宗教師失德投訴　6人涉反修例被除牌

反修例事件後，社會關注教師失德問題。教育局局長楊潤雄今(12日)回覆議員提問時表示，過去3年共接獲445宗有關教師涉嫌違反專業操守的投訴，有344宗是與反修例事件有關，有6人因而被取消教師的註冊資格，當中3人因參與反修例事件而被判囚。

楊潤雄指，教育局重視教師的專業操守，如教師被證實干犯嚴重罪行、失德或專業失當，會依據《教育條例》嚴肅跟進，情況嚴重者，會取消其教師註冊。教育局會按情況嚴重性發出譴責信或書面警告，提醒這些教師如再次作出失德行為，局方會考慮取消其教師註冊。

局方亦會發出書面勸喻或作出口頭提示，提醒他們不應作出有損教師專業形象的行為和應尊重社會接受的行為準則。由2019年1月至2021年12月，局方共接獲445宗有關教師涉嫌違反專業操守的投訴，當中有392宗已完成調查，有157宗個案不成立，而成立的有235宗，並有7人按《教育條例》被取消教師的註冊資格。

上述個案中，有344宗是自2019年6月中至2021年12月底與反修例有關，有311宗已完成調查，不成立的有122宗，成立的有189宗，取消註冊的有6宗。

楊又指，對於嚴重失德的教師，會堅守「終身停牌」的做法，以保障學生的安全。現時尚未有個案訂明取消註冊的年期。就這些個案，一般會視為「終身停牌」。