李家超獲700多張選委提名票　明日報名參選特首

特首選舉提名期即將結束。李家超今日(12日)繼續約見選舉委員會委員，截至今晚6時，共取得700多張選委提名票，將會於明日(13日)遞交提名表格。他認為選委提出的方向值得參考，對寫政綱有參考價值。

連日來，傳媒不斷追問有關當年修訂《逃犯條例》事宜，李家超亦已強調修訂已成終結。議員管浩鳴聯同基督教選委今日與李家超會面，管指雖然《逃犯條例》修訂已終結，但若李家超當選，亦要「諗一諗」如何處理陳同佳問題，始終要解決。李家超及後見記者時指出，陳同佳問題很簡單就可處理，就是台灣當局立即接受陳的自首，認為是公義所在，呼籲不要政治化該議題。

李家超今午亦在網上舉行兩場交流會，兩名來自地產及建造界的選委，就房屋供應要求新一屆政府拆牆鬆綁。他們指目前政府首要處理是房屋供應，加快告別劏房，改善基層市民居住環境，拆牆鬆綁。

另一位選委指本港土地轉換的程序繁複，農地轉換需時10至15年，建議要增加新界土地地積比率到4至5倍，促縮短土地發展時間，委任高級問責官員督導項目促進辦公室，令每年房屋供應可追落後。