3酒店周四起改作檢疫用途　料提供2000房間

港府今日(12日)表示，在落實「外防輸入」的前提下，將進一步增加指定檢疫酒店供應，以應付從海外回港的香港居民、外籍家庭傭工的需求，並宣布皇家太平洋酒店、九龍酒店和香港康得思酒店改作檢疫酒店之用，於周四(14日)起投入服務。

政府表示，在評估社區隔離設施的供求及使用情況後，決定將上述3間早前預留作社區隔離設施的酒店，轉作指定檢疫酒店之用，額外提供約2,000間房間。

另為善用酒店房間作檢疫用途，由下月1日起，現時4間預留作外傭檢疫用途的酒店，包括香港沙田萬怡酒店、富薈馬頭圍酒店、奧斯酒店和青衣華逸酒店，除繼續接待外傭檢疫外，亦將接待其他從中國內地及澳門以外地區回港的香港居民入住檢疫，共提供約1,600間房間。從內地及澳門以外地區回港的香港居民，則可於下周二(19日)上午10時起，經酒店的網上預約系統預訂房間。

連同上述7間酒店，從5月1日起，港府指定的檢疫酒店共有45間，提供超過1.4萬房間，供從中國內地及澳門以外地區回港的香港居民(包括外傭)選擇入住。