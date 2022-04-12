防疫規例下警方共發逾2萬罰單　涉近9000萬元

防疫規例下，警方共收到近9,000萬港元罰款。根據警務處向立法會特別財委會提交的文件，警方在去年4月1日起，就進入特定處所必須使用安心出行及接種疫苗、禁聚令，及戴口罩令，據防疫規例的599F、599G，及599I章進行執法，共發出21,613張罰單，並檢控1,107人，涉8998.2萬港元罰款。

警務處表示，由去年8月至今年2月，針對《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)共發出1,986張定額罰款通知書，並檢控788人，而因應定額罰款通知書而收到的罰款金額為733萬港元。至於《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》(第599G章)，由去年4月至今年2月共發出13,525張定額罰款通知書，檢控310人，收到的罰款金額達到6,154.5萬港元。

《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》方面，警方由去年4月至今年2月共發出6,102張告票，檢控9人，收到2,110.7萬港元罰款。警方表示，相關罰款會被納入政府一般收入帳目下的收入。