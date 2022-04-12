疫情阻礙中港貨運　恐動搖本港國際物流樞紐地位

新冠疫情重創本港物流運輸，尤其是第五波疫情影響中港跨境貨運。香港物流協會會長袁美儀表示，目前情況若再持續3個月，勢將超越臨界點，香港國際物流樞紐的地位將被嚴重動搖，業界也將難以生存。協會指，目前船運運費已升10倍，而且空運費用已升3至4倍，香港有90%食品需要進口，但現時中港跨境運輸已接近停擺，只有10%貨車仍運作。

袁美儀指出，由於中港陸路運輸受阻，令原本經本港機場轉口外國的貨物未能如期抵港，包機被迫取消，最嚴重曾有航空公司一周取消3班包機貨運航班。有貨主為減少延誤，決定不經香港轉運，亦有客戶不經香港，直接到內地南華區取貨，令本港貨運公司生意流失。

袁表示，若情況未能改善，會令香港失去物流樞紐的地位。她又指，雖然目前業界未有出現倒閉潮，但有不少運輸物流公司生意只剩10%至20%，員工只獲底薪或80%人工，部分員工由全職轉做兼職。而中港跨境司機因工時較以往長因而接單減少，收入亦下降。該會要求政府為物流業復甦推出更多更實質有效的措施。

中港跨境運輸方面，議員易志明表示，為免香港和深圳口岸的檢測標準不一，建議由一方統一進行檢測，而香港跨境貨車司機接受全程「閉環式管理」，車輛經消毒後，車門貼上封條，封條必須整返回口岸，以確保司機不得隨意下車。

易指，為使防疫部門安心，所有香港跨境貨車司機都不會在內地酒店留宿，如果遇到海關清關問題或查驗複雜需時，採取「留貨不留車」的安排，先放行司機回港。他稱，正與內地研究該建議。