民主黨財困陷亡黨危機　學者：已奄奄一息

前身為港同盟、與匯點合併創黨近28年，曾是泛民主派龍頭的民主黨，目前陷財困局面，營運資金只能捱到年底，要四處「撲水」。財困皆因黨內立法會議員已「清零」，區議員只剩7人，再加上需「泵水」予多名涉嫌違反《港區國安法》、正陷牢獄的黨友，導致該黨收入劇減，更需依賴賣黨產維生，深陷創黨以來最嚴峻的財政危機。外界指該黨預告亡黨，有學者批評該黨缺乏民意授權，議政功能全無，人才凋零，全無政黨號召力，已奄奄一息。

民主黨高峰期內，有近百名區議員，亦是立法會內泛民中的大黨。但前年立法會泛民主派總辭，該黨7名議員亦參與其中，再加上該黨沒參與去年底舉行的立法會換屆選舉，故議席已「清零」。

由於區議會被轟淪為「黑暴基地」，政府去年要求全體區議會宣誓，該黨大批區議員自行辭退或遭政府褫奪議席，失去9成議席，由原先91席僅餘7名區議員，議員向黨上繳部分薪金大減。而過去一年該黨已耗用300萬元資助地區據點，而這些據點現有約15個，但仍處於「蝕錢」狀態。另外，受去年疫情和政治形勢影響，該黨一直賴以維生的黨慶晚宴無法舉行，過往立法會議員每人需籌20萬元，如今「零」議席，亦籌少逾百萬元。

另外，多名前高層黨友因參與民主派「35+」初選，涉違反國安法被控串謀顛覆國家政權罪而被還押，包括前主席胡志偉、前副主席林卓廷及成員尹兆堅等。此外，民主黨前主席何俊仁則涉2019年10月1日非法集結案，被判囚18個月，民主黨前主席楊森被判14個月。至於被內地官媒炮轟為「叛國禍港4人幫」之一、該黨創黨主席李柱銘，亦因參與2019年8月18非法遊行案被判入獄11個月，緩刑2年。民主黨為支援在囚黨友亦已使用1100多萬元，加上審訊排期需時，因此令該黨面臨創黨以來最嚴峻的財政困難，或招亡黨命運。

其實該黨前年已預料會出現百萬元財赤，早前賣出荔枝角一個物業套現，亦決定縮減一半人手及賣黨車，昨日更公布推出網店售紀念品，籌款300萬元，應付日常營運開支，並指若現金流不足，將難以維持地區工作。

該黨亂象早有伏線，其中是否派人參選立法會換屆選舉更爆內訌，最後決定不參選。惟主張參選的黨內「元老」李華明，就擅自以個人名義支持黨外候選人，最後遭到凍結黨籍半年，並暫緩執行處分。至於副主席梁翊婷、中委蘇逸恒亦「擅撐」候選人，同被革除黨籍，後者更離港赴英。而該黨勢力已大不如前，成員亦遠走高飛，包括現為副主席的李永達、正被本港警方通緝、前議員許智峯亦退黨，現流亡澳洲。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直指民主黨對社會發展作用不大，亦無派人參與立法會選舉，議政功能全無，失去政黨政治特色，現時已是奄奄一息。他指就算捐錢對民主黨的意義也不大，因為市民不知道它們的政綱，隨時發生尸位素餐的情況，令捐款難以用在恰當地方。此外，陳亦指部分正陷牢獄的前民主黨成員，現時被控告顛覆政權及與外國勢力有連繫等罪名，因此捐款隨時惹禍上身。