因財結怨釀兩黑幫1日3衝突　反黑翻轉全港拘8涉案男

警方就本周一(11日)元朗及天水圍、6小時內發生3宗涉及黑幫的傷人案，展開連番追查後作出大搜捕行動，並由新界北總區反三合會行動組、聯同新界北刑事部及元朗警區反黑組，於周一及周二(11及12日)，在全港多區共拘捕8名本地男子，年齡介乎17至31歲，他們涉嫌傷人、刑事毀壞及襲擊致造成實際身體傷害正被扣查，案件交由新界北總區反三合會行動組跟進，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

當日早上9時01分，一輛新界的士載客由元朗博愛醫院，前往天水圍天逸邨。的士沿天華路行駛，至近天晴商場對開時，3輛私家車突然駛至，並前後夾擊將的士閘停，約5至6名大漢分由各車跳出，持刀扑爆的士各車窗後，斬傷車上3名男乘客，兇徒得逞後，返回私家車絕塵而去。

警方其後趕至封鎖現場調查，遇襲事主包括1名姓邱(17歲)男子、其50歲父親及1名姓馮(17歲)男友人，他們分別耳及手腳受傷；案發後，的士上、地上遺下多攤血漬，傷者由救護車送往屯門醫院治理。

警方向案中無受傷的女乘客了解事發經過，並根據附近「天眼」鎖定兇徒私家車車牌及特徵，並展開「捷進行動」於本港主要幹道追截一輛涉案黑色私家車；案件交由新界北總區反黑組接手處理。

消息指，邱男懷疑有屯門黑幫背景，早前因錢債問題與元朗一黑幫結怨，腥風血雨一觸即發。同日凌晨約3時，邱與女友行經天瑞邨瑞滿樓對開時，曾遭4名大漢圍毆，其中2人手執木棍對他窮追猛打。邱雖然一度逃脫及報警，但因身體受創行動遲緩，未幾復被惡煞追及撳地狂毆。

警方聞訊到場，逞兇者乘亂逃竄，並截乘的士逃走，當中1名姓黃(19歲)男子最終被警員當場制服，涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」被捕。邱頭、腰、背及腳受傷，清醒前往醫院。

據了解，有人認出行兇者是元朗黑幫分子，隨即向幫中大佬講述遇襲經過，後者聞言火冒三丈，即時「吹雞」代出頭尋仇。大佬親率由3輛私家車組成的「復仇車隊」殺入元朗，並於僑興路近馬田壆位置截停1名24歲尼泊爾漢，他與另外3至4名手下詢問其底蘊，得知對方隸屬結怨幫派後，眾人不由分說隨即手起刀落，劈傷尼泊爾漢的手部後登車揚長而去。

事主其後清醒送院，雖聲稱不知為何被斬，但向警員交代其中一名刀手為黑幫頭目，令警方從中聯繫到較早前的天瑞邨兇案，隨即展開追查。詎料，江湖恩怨浪接浪，元朗黑幫未有罷手，鎖定邱男窮追不放，待邱由父親、女友及馮男陪同出院，並且乘搭的士離開時，懷疑派車跟蹤攔截釀成斬人血案。